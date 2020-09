Procès des attentats de janvier 2015 : un accusé malade, l'audience suspendue jusqu'à vendredi matin

L'audience a été interrompue jeudi matin, après le malaise de Nezar Pastor Alwatik. L'accusé doit subir un test au Covid-19.

Le procès des attentats de janvier 2015 va-t-il pouvoir se poursuivre ? En pleine épidémie de coronavirus, l'audience a été suspendue, jeudi 24 septembre, et ne reprendra que vendredi matin en raison d'un accusé malade. Nezar Pastor Alwatik, 35 ans, a été pris d'un malaise alors que la cour d'assises spéciale entendait un enquêteur de la DGSI et diffusait la vidéo de revendication de l'attentat de Charlie Hebdo par un porte-parole d'Aqpa, la branche d'Al Qaïda au Yémen. L'accusé a été pris de vomissements dans le box.

Selon son avocate, Marie Dosé, il était arrivé fiévreux au tribunal de Paris, jeudi matin, avec des maux de tête et des difficultés à respirer. Des "symptômes qui peuvent inquiéter eu égard à la pandémie". Après avoir suspendu l'audience jusqu'à 13 heures, le président de la cour, Régis de Jorna, a annoncé que Nezar Pastor Alwatik avait été renvoyé vers la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis "pour qu'il puisse être examiné" et que l'audience reprendrait vendredi à 9h30. "Nous aurons des éléments médicaux le concernant", a-t-il précisé. En l'occurrence, les éventuels résultats d'un test au Covid-19.

"Aurons-nous les résultats du test avant demain matin ? Si non, il n'est pas question qu’il revienne dans ce box", souligne Marie Dosé. "Toutes les dispositions médicales sont prises pour qu’on sache ce qu'il en est", répond le président de la cour. Les onze autres accusés présents vont-ils être testés ? demande l'avocate, pointant que cela n'a pas été fait avant le début du procès. "Nous verrons en fonction des éléments médicaux concernant monsieur Nezar Pastor Alwatik", indique Régis de Jorna.



L'audition de Peter Cherif reportée

Le conseil de l'accusé a d'ores et déjà prévenu : "Nous ne représenterons pas Nezar Pastor Alwatik à cette audience. Soit il est en état de comparaître, soit l’audience sera suspendue." Si un accusé absent peut théoriquement être représenté par son avocat aux assises, ce dernier ne peut y être contraint. Dans ce cas, les débats ne peuvent avoir lieu. En outre, si Nezar Pastor Alwatik est testé positif, d'autres tests sur les accusés et leurs cas contacts, les escortes policières et les avocats notamment, devront être pratiqués. Si des quarantaines doivent être observées, le procès pourrait être suspendu pendant plusieurs jours.

Si les accusés sont masqués, comme toutes les parties pendant le procès, ils sont côte à côte dans le box vitré, et partagent le même fourgon de l'administration pénitentiaire pour les aller-retours quotidiens en prison.

Dans l'hypothèse où l'audience pourrait reprendre vendredi, le président de la cour a précisé que le planning initial serait maintenu. Prévue jeudi après-midi, l'audition par visioconférence de Peter Cherif, le jihadiste français arrêté en décembre 2018 à Djibouti et suspecté d'être le commanditaire de l'attentat contre Charlie Hebdo, sera donc reportée à une date ultérieure. Actuellement, le procès est prévu pour durer jusqu'au 10 novembre.