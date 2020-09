DIRECT. Procès des attentats de janvier 2015 : d'anciens mentors des frères Kouachi et d'Amedy Coulibaly appelés à témoigner

Ce qu'il faut savoir

Tous deux sont libres, mais seul le premier devrait venir à la barre : mentors des frères Kouachi et d'Amedy Coulibaly, Farid Benyettou, ex-prédicateur qui se dit repenti, et Djamel Beghal, vétéran du jihad, sont appelés comme témoins, jeudi 24 septembre, au procès des attentats de janvier 2015. Arrêté en 2018 à Djibouti avec sa femme et leurs deux enfants, Peter Cherif sera, de son côté, entendu depuis la prison où il est détenu dans l'attente de son procès pour association de malfaiteurs terroristes. Présenté tour à tour comme un mentor des frères Kouachi, l'instigateur de l'attentat contre Charlie Hebdo, un cadre d'Al-Qaïda ou un vétéran du jihad, il demeure une ombre planant sur ce dossier. Leurs auditions sont prévues en milieu d'après-midi.

Peter Cherif, traducteur de Chérif Kouachi ? Né à Paris en 1982, Peter Cherif tente d'entrer dans l'armée en 2002. Mais, blessé, il abandonne les envies de vie militaire, et se convertit à l'islam en 2003. Comme les frères Kouachi, il est séduit par les paroles de Farid Benyettou, charismatique mentor, aujourd'hui repenti, de la filière dite "des Buttes Chaumont". C'est là qu'il rencontre les futurs tueurs de Charlie Hebdo. Peter Cherif s'envole ensuite pour le Moyen-Orient. Lui qui parle arabe pourrait-il servir de traducteurs aux Français venus rejoindre les rangs du jihad, comme Chérif Kouachi, que l'on soupçonne s'être rendu au Yémen en 2011 ? Peter Cherif affirme n'avoir croisé qu'une fois les Kouachi. Prolixe sur la vie quotidienne au Yémen, il est évasif, sur tout ce qui pourrait, de près ou de loin, le relier à des crimes commis en France.

Farid Benyettou, l'ex-prédicateur repenti. Vers 2003-2004, Chérif Kouachi commence à fréquenter des islamistes radicaux, notamment Farid Benyettou, émir autoproclamé d'un petit groupe soudé de jeunes d'une vingtaine d'années qui vivotent, prient et s'entraînent ensemble dans le 19e arrondissement de Paris. Cette filière dite "des Buttes-Chaumont" est démantelée en 2005. Farid Benyettou écope de six ans de prison et Chérif Kouachi, arrêté juste avant de partir pour l'Irak, de trois ans. Quand il sort de prison en 2009, il se dit depuis repenti du jihadisme, notamment depuis les tueries de Mohammed Merah début 2012. Il continue de voir Chérif Kouachi, qu'il décrit comme "son frère", jusqu'en 2014. Il dit avoir tenté en vain de le détourner des idées radicales.

Djamel Beghal, probablement absent. Lors de sa détention à Fleury-Mérogis après sa condamnation en 2005, Chérif Kouachi rencontre Amedy Coulibaly, détenu pour vol, mais aussi Djamel Beghal, qui a passé les 21 premières années de sa vie en Algérie avant de partir en France. Il entre dans le viseur des autorités dans les années 1990 pour sa proximité avec le GIA. Arrêté aux Émirats arabes unis en 2001, il est extradé vers la France, où il est condamné à 10 ans de prison. En 2010, Djamel Beghal écope d'une seconde peine de dix ans de prison et est déchu de la nationalité française. Aujourd'hui libre, il vit en Algérie, où il doit être à nouveau jugé, et "ne pourra pas témoigner" jeudi à Paris, a précisé à l'AFP son avocat, Farouk Ksentini, qui précise que "rien ne l'y oblige".