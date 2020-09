Procès des attentats de janvier 2015 : le suspect testé est négatif au Covid-19, l'audience reprend ce vendredi

Nezar Pastor Alwatik, poursuivi pour son soutien logistique présumé aux frères Saïd et Chérif Kouachi et à Amédy Coulibaly, avait été pris d'un malaise dans le box des accusés.

Le procès des attentats de janvier 2015 reprendra vendredi 25 septembre à 9h30, annonce le président de la cour d'assises spéciale de Paris Régis de Jorna, dans un mail dont franceinfo a pu prendre connaissance. Les audiences avaient été suspendues ce jeudi car l'un des accusés, Nezar Pastor Alwatik, était soupçonné d'avoir contracté le Covid-19. Il avait été pris d'un malaise dans le box, mais son test s'est révélé négatif.

Nezar Pastor Alwatik est poursuivi avec 13 autres personnes pour son soutien logistique présumé aux frères Saïd et Chérif Kouachi et à Amédy Coulibaly, auteurs des attentats qui ont fait 17 morts en janvier 2015. L'audience reprendra à la cour d'assises spéciale de Paris ce vendredi matin avec l'audition d'un enquêteur. L'après-midi sera consacrée aux auditions de Soumia et Tarek Bouarfa, Landry Mahoukou et Izzana Hamyd.