Procès des attentats de janvier 2015 : la perpétuité à nouveau requise en appel contre Ali Riza Polat

Près de huit ans après les attentats jihadistes contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher, l'accusation a requis mardi 18 octobre la perpétuité et 20 ans de réclusion à l'encontre des deux accusés rejugés en appel à Paris pour leur rôle présumé dans ces attaques : Ali Riza Polat et Amar Ramdani.

Le ministère public a demandé la plus lourde peine, la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans, à l'égard d'Ali Riza Polat, accusé de complicité des crimes commis en janvier 2015 par Amedy Coulibaly et les frères Saïd et Chérif Kouachi. Le ministère public a souligné le rôle "central" d'Ali Riza Polat dans la préparation des attaques, notamment dans la recherche et la fourniture d'armes. Il avait été condamné en décembre 2020 à trente ans de réclusion criminelle.

Vingt ans de réclusion criminelle requis contre Amar Ramdani

Dans la première partie d'un réquisitoire à deux voix, sa collègue du parquet général Delphine Thibierge a requis en fin de matinée à l'encontre du second accusé, Amar Ramdani, une peine de vingt ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté des deux tiers. Pour l'accusation, malgré ses dénégations, Amar Ramdani, un autre proche d'Amedy Coulibaly, a bien fourni les armes qui ont "servi à tuer" cinq des dix-sept victimes des attentats.

A l'issue du premier procès, qui s'était soldé par les condamnations des onze accusés présents à des peines allant de quatre ans d'emprisonnement à trente ans de réclusion, seuls Ali Riza Polat et Amar Ramdani, les plus lourdement condamnés, avaient fait appel. Amar Ramdani est rejugé à 41 ans pour association de malfaiteurs terroriste criminelle.