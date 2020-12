DIRECT. Procès des attentats de janvier 2015 : la cour d'assises spéciale de Paris écarte la qualification terroriste pour six des 11 accusés présents

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PROCES_ATTENTATS

: Notre journaliste Catherine Fournier donne le détail du verdict du procès des attentats de janvier 2015, qui vient de débuter.

: La cour d'assises spéciale de Paris écarte la qualification terroriste pour six des 11 accusés présents au procès des attentats de janvier 2015.

: Le verdict des attentats de janvier 2015 est attendu à 16 heures. La salle d'audience se remplit peu à peu, selon notre journaliste Catherine Fournier, qui se trouve sur place. En attendant le verdict, nous revenons sur 11 moments marquants de ce procès historique.



: "On attend le verdict et notre espoir, c'est qu'il convienne à toutes les parties, (...) parce que nous n'avons pas envie de recommencer suite à un procès en appel. Les victimes sont épuisées, mais en même temps, c'était un marathon qui leur a permis de se raconter et de se faire entendre."





Le porte-parole et directeur général de l'Association française des victimes de terrorisme (AFVT) estime que le procès des attentats de janvier 2015 a permis d'obtenir des "explications partielles" sur les attaques. "La grande difficulté, c'est de juger le niveau de responsabilité de chacun dans ce procès", précise-t-il.

: Dans un fourgon de police, direction la prison : Charlie Hebdo remet Dieu "à sa place" en une de son édition du jour, alors que le verdict du procès des attentats de janvier 2015 est attendu à 16 heures. Cette première page est l'œuvre du dessinateur François Boucq, sollicité avec l'écrivain Yannick Haenel par Charlie Hebdo pour couvrir les audiences qui ont commencé début septembre.

• La cour d'assises spéciale de Paris rendra, à 16 heures, son délibéré au procès de 14 personnes accusées d'avoir soutenir les auteurs des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo, l'Hyper Cacher et à Montrouge. Retour sur onze moments marquants d'une audience historique.

• La cour d'assises spéciale de Paris rendra, à 16 heures, son délibéré au procès de 14 personnes accusées d'avoir soutenu les auteurs des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo, l'Hyper Cacher et à Montrouge. Retour sur onze moments marquants d'une audience historique.





: La majorité des 14 accusés, dont onze présents à l'audience, encourent de lourdes peines, malgré les zones d’ombre qui subsistent autour de la préparation de ces attaques meurtrières. Ils ont clamé leur innocence une dernière fois lundi, lors de leurs derniers mots.

: "Ce procès a été épique, tragique, mouvementé, parfois romanesque... Il a déclenché la fureur du monde, de la Turquie au Pakistan en passant par l'Afghanistan", a plaidé Richard Malka, l’avocat de Charlie Hebdo. En effet, trois attentats ont été commis sur le sol français depuis son ouverture (attaque près des anciens locaux de Charlie Hebdo, assassinat de Samuel Paty et attentat de la basilique Notre-Dame à Nice).

: Après trois mois d'une audience historique, interrompue par la pandémie, le verdict sera sera rendu à partir de 16 heures. Les cinq magistrats de la cour d'assises spéciale de Paris se sont retirés pendant 48 heures pour délibérer, dans une caserne à Paris. En attendant, je vous propose, avec Violaine Jaussent, de revivre onze moments marquants de ce procès.









• La cour d'assises spéciale de Paris rendra, à 16 heures, son délibéré au procès de 14 personnes accusées d'avoir soutenu les auteurs des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher. Retour sur onze moments marquants d'une audience historique.





• Après trois mois d'audiences intenses mais chaotiques, la cour d'assises spéciale de Paris rendra, à 16 heures, son délibéré au procès de 14 soutiens présumés des auteurs des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher.





