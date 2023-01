Plan d'action pour la justice : le procureur de Meaux exprime sa "très profonde satisfaction sur l'importance des annonces"

Après des mois de concertations, le garde des Sceaux a dévoilé jeudi 60 mesures pour améliorer le fonctionnement de la justice. Parmi elles, 10 000 recrutements, une hausse du budget de 7,5 milliards d'euros ou encore la réécriture du code de procédure pénale, jugé trop illisible.

"Je crois qu'il faudrait vraiment avoir mauvaise grâce pour ne pas exprimer une très profonde satisfaction sur l'importance des annonces, notamment budgétaires, faites par le garde des Sceaux", a réagi jeudi 5 décembre sur franceinfo, Jean-Baptiste Bladier, procureur de Meaux (Seine-et-Marne) et ancien président de la Conférence nationale des procureurs de la République. Le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a dévoilé une soixantaine de mesures pour améliorer le fonctionnement de la justice et répondre aux attentes formulées pendant les huit mois de consultations des Etats généraux lancés fin 2021.

"On ne peut que souhaiter que ces annonces soient suivies d'effet. Et je n'ai aucune envie d'en douter." Jean-Baptiste Bladier franceinfo

Le procureur de Meaux retient notamment "les mesures sur la justice pénale". Il note "la volonté affichée du garde des Sceaux de remettre à plat le code de procédure pénale" qui est, selon lui, "salutaire". Il explique pourquoi : "Aujourd'hui, on est arrivé à une procédure qui est extrêmement complexe et dont chacun s'accordera à dire qu'elle n'est plus adaptée aux enjeux d'aujourd'hui, même s'il y aura ensuite des débats pour savoir ce qu'elle doit devenir."

"Il y a un premier impératif à court terme qui consiste, sans revoir fondamentalement la philosophie de notre procédure, à la clarifier pour la rendre plus lisible." Jean-Baptiste Bladier franceinfo

Avec les mesures annoncées par Éric Dupond-Morretti, Jean-Baptiste Bladier "souhaite" que la justice soit plus efficace et plus "lisible". La procédure est devenue selon lui, "à maints égards, très compliquée à comprendre, même pour les professionnels". Le magistrat est partisan par ailleurs d'un "travail de réécriture complète et de modernisation de la philosophie même de notre procédure pénale", une démarche qui "va prendre évidemment beaucoup plus de temps".

Des annonces "jamais-vu"

Jean-Baptiste Bladier tient également à souligner "les annonces budgétaires" du plan d'action du garde des Sceaux qui sont "d'ampleur". "Le mot historique ne me paraît pas excessif", réagit-il. "Quand on annonce des promotions d'auditeurs de justice, c’est-à-dire d'élèves magistrats, de 470, c'est proprement du jamais-vu", salue le procureur. Les perspectives tracées par le ministre "sont extrêmement heureuses, si elles devaient effectivement se traduire de manière concrète", même s'il faut "encore recruter tous ces futurs fonctionnaires et agents et magistrats de justice". Pour Jean-Baptiste Bladier, cela traduit "une vraie prise de conscience de la gravité de la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui l'institution judiciaire".