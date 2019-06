Paris : une policière légèrement blessée par une voiture tentant de prendre la fuite

Les quatre personnes à bord du véhicule ont été rapidement interpellées.

Une policière a été légèrement blessée lundi 10 juin après-midi, dans le 18e arrondissement de Paris. Elle a été percutée par un véhicule que la Brigade anti-criminalité (BAC) venait d'intercepter, après une filature.

Les faits se sont produits rue des Trois-Frères, dans le quartier de Montmartre. Alors que les policiers tentaient d'arrêter les quatre occupants d'une voiture, le conducteur de cette dernière a attendu que les policiers descendent de leur véhicule et s'approchent pour redémarrer et foncer dans leur direction.

Une des fonctionnaires est parvenue à s'écarter in extremis mais a été percutée au niveau du genou, et elle est tombée au sol. Elle a été prise en charge par les pompiers et emmenée à l'hôpital Lariboisière, souffrant de blessures au genou et à la main. Six jours d'incapacité totale de travail (ITT) lui ont été prescrits.

Quatre personnes en garde à vue

Les quatre personnes à bord du véhicule sont parvenus à prendre la fuite, mais ont très vite été interceptées par les forces de l'ordre, rue Eugène-Carrière, toujours dans le 18e arrondissement de Paris.

Lors de la fouille du véhicule, les policiers ont découvert dans des caches de l'argent liquide, des cartes Western Union, des passeports, certains avec les mêmes photos d'identité mais avec des noms différents, ainsi que des vêtements de luxe. Les quatre individus, d'origine sud-américaine, ont été placés en garde à vue.