Paris : un homme meurt après un contrôle routier, des internautes réclament "justice pour Ange"

Selon la préfecture de Police, le trentenaire a été arrêté dans la nuit de mercredi à jeudi au volant d'un véhicule malgré une "annulation de son permis de conduire" et a été "dépisté positif au test de l'imprégnation alcoolique". Vingt minutes après, il a "été pris de convulsions" après avoir "ingéré une substance non identifiée".

Sur Twitter, des internautes – anonymes, mais aussi des artistes comme Youssoupha et des élus comme Alexis Corbière – réclament "justice pour Ange", mort dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mars, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Cet homme d'une trentaine d'années y avait été transporté deux jours plus tôt, à la suite d'"un contrôle routier effectué à hauteur du boulevard périphérique intérieur de la porte d'Italie", a affirmé la préfecture de police dans un communiqué.

Un décès qui pose question pour sa famille. "Mes amis, aidez-moi à comprendre. Mon fils a été emmené depuis mercredi, affirme la mère d'Ange, dans une vidéo de cinquante secondes diffusée samedi sur les réseaux sociaux. Ni son épouse, ni sa famille n'est au courant. La police ne dit pas la vérité, les pompiers ne disent pas la vérité. Et maintenant, il est en arrêt cardiaque. Les médecins veulent le débrancher, alors que nous voulons connaître ce qu'il s'est passé avec mon fils. Ils l'ont gardé pendant deux jours sans nous en informer." La séquence a depuis été retirée à la demande de la famille, assure un journaliste de l'émission "Là-bas si j'y suis" qui se présente comme un "militant des quartiers populaires".

Il a été "pris de convulsions" après avoir "ingéré une substance non identifiée", selon la police

L'information de l'hospitalisation d'Ange D. devenue virale, la préfecture de police a communiqué dimanche à la mi-journée. Le jeune homme a été arrêté jeudi 28 mars à 1h50 au volant "d'un véhicule de marque BMW" malgré une "annulation de son permis de conduire" et a été "dépisté positif au test de l'imprégnation alcoolique", affirme-t-elle. Vingt minutes après, à 2h10, "ce dernier a ingéré une substance non identifiée", "alors que les fonctionnaires interpellateurs étaient en attente d'un véhicule de transport", poursuit la préfecture. Le conducteur a "alors été pris de convulsions".

Appelés sur les lieux, les pompiers ont "immédiatement" effectué un massage cardiaque, avant de transporter Ange D. en urgence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le parquet de Paris a annoncé avoir ouvert une enquête de flagrance du chef d'"usage et de détention de stupéfiants" et l'a confiée à la brigade des stupéfiants. L'enquête se poursuit depuis pour déterminer les causes exactes de la mort du trentenaire.