Paris : deux morts près du Pont-Neuf suite à un refus d'obtempérer

Deux personnes sont mortes à Paris, dans la nuit du dimanche 24 avril, après, selon les policiers un refus d'obtempérer. Plusieurs témoins ont entendu les déflagrations, quelques minutes plus tôt. La fusillade a eu lieu au cœur de la capitale, dans le 1er arrondissement, sur le Pont-Neuf, à 23h45. Selon leur récit, les policiers se dirigeaient vers une voiture garée en contresens pour la contrôler. Le véhicule aurait démarré brusquement, en direction d'un fonctionnaire.



Deux enquêtes ouvertes

Un jeune gardien de la paix aurait alors ouvert le feu, tuant sur le coup le conducteur. Le passager avant est décédé quelques minutes plus tard. Un autre, à l'arrière, a été blessé. "On a affaire à des individus déterminés, qui ont foncé délibérément sur les policiers", commente Yohann Maras, syndicaliste chez Alliance 75. L'inspection générale de la police nationale a entendu les cinq policiers mis en cause. Deux enquêtes judiciaires ont été ouvertes : la première pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, et la seconde pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.