Procès de Monique Olivier : "J’ai la haine en moi, la justice a été trop lente", confie la meilleure amie de Marie-Angèle Domèce

Angélique Lamaille et Marie-Angèle Domèce étaient filles de foyer et "sœurs de cœur". Elle reproche à la justice d'avoir dysfonctionné, laissant ces "monstres" agir trop longtemps.

"On ne nous a pas crues à l’époque, vu qu’on était des filles de foyer. On était des numéros, on nous a pris pour des merdes", confie en exclusivité mardi 28 novembre Angélique Lamaille, la meilleure amie de Marie-Angèle Domèce, sur France Bleu Auxerre.

Angélique Lamaille est l'ancienne amie, "sœur de cœur" de Marie-Angèle Domèce, l’une des victimes de Michel Fourniret. Elle va témoigner vendredi 1er décembre aux assises des Hauts-de-Seine lors du procès de Monique Olivier, l’ex-femme du tueur en série, décédé en 2021 qui s'est ouvert mardi. Monique Olivier comparaît devant la cour de Nanterre pour complicité dans les enlèvements et meurtres d'Estelle Mouzin, Joanna Parrish et Marie-Angèle Domèce.

Marie-Angèle Domèce, disparue le 8 juillet 1988 et dont le corps n’a jamais été retrouvé, vivait dans un foyer d’Auxerre où elle était amie avec Angélique Lamaille. "Depuis des années, on cherche des réponses. On ne nous a pas crues à l’époque, on nous a mis de côté, vu qu’on était des filles de foyer. On était des numéros, on nous a pris, excusez-moi le terme, pour des merdes, j’en veux beaucoup à la justice d’Auxerre", confie Angélique Lamaille, très émue. Quand son amie a disparu, Angélique Lamaille se rappelle avoir "cherché" là où elles avaient leurs "habitudes toutes les deux. Ça a été très dur et quand vous voyez que la justice d’Auxerre ne fait rien, c’est difficile".

"Un ange que personne ne pourra oublier"

Marie-Angèle "c’était un ange, que personne ne pourra oublier. On a eu à peu près la même histoire, et c’est ça qui nous a rapprochées. C’était une personne très calme, très douce, se rappelle Angélique Lamaille. La première fois que je suis arrivée au foyer, je me souviendrai toujours, elle avait un sourire, c’est la personne à qui j’ai commencé à parler. C’était une personne timide et très renfermée mais c’était un rayon de soleil, pour moi c’était ma sœur. On ne peut pas oublier une personne comme ça".

Vendredi, elle témoignera face à Monique Olivier. "Je suis très stressée, j’ai peur quand la vérité va éclater. Tout ce que je demande, c’est que la vérité soit dite et qu’on retrouve son corps, car on n’arrive pas à faire le deuil. Je n’en dors même plus, c’est dur", confie-t-elle.

"Il y a eu beaucoup de dysfonctionnements et j’espère que là on va nous écouter, en mémoire de Marie-Angèle, Estelle Mouzin et Joanna Parrish." Angélique Lamaille, la meilleure amie de Marie-Angèle Domèce à franceinfo

Selon elle, "la justice a été trop lente, ils auraient dû faire le procès avant. Parce que l'autre pourriture [Michel Fourniret] est mort. Je ne sais pas comment elle [Monique Olivier] va être au procès. C’est des monstres ces gens-là mais pourquoi la justice d’Auxerre n’a rien fait ? Pourquoi ? J’ai la haine en moi. On ne peut pas tourner la page, on vit avec. Comment vous voulez qu’on puisse se reconstruire ?"