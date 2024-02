Le site pap.fr sanctionné par la Cnil pour des manquements sur les données personnelles

Le site pap.fr (de particulier à particulier), spécialisé dans la vente et la location immobilières, a écopé d'une amende de 100 000 euros de la Commission nationale informatique et libertés (Cnil) pour des manquements concernant les données personnelles, a annoncé cette dernière mardi 13 février. La sanction a été infligée le 31 janvier à la société, "notamment pour ne pas avoir respecté ses obligations en matière de durée de conservation des données et de sécurité des données", précise le gendarme de la vie privée en matière numérique dans un communiqué.

Au total, quatre manquements au Règlement européen de protection des données sont relevés et concernent aussi un défaut d'information des utilisateurs et l'absence de mentions requises par le RGPD dans un contrat avec un sous-traitant. La Cnil précise que le montant de l'amende a été déterminé en prenant en compte "la coopération de la société et des mesures qu'elle a prises au cours de la procédure pour se mettre en conformité sur certains manquements qui lui étaient reprochés".