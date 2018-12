Le nombre de victimes de cambriolages a augmenté de 21% en 2017 en France, selon une étude

Chaque année, l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) publie une enquête annuelle pour estimer le nombre de victimes de la délinquance.

Une explosion du nombre de cambriolages et de vols sans violence en France. L’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) publie, jeudi 6 décembre, son enquête annuelle qui estime le nombre de victimes de la délinquance en 2017.

Plusieurs indicateurs inventoriés par l'ONDRP dressent un tableau plus sombre de la délinquance du quotidien que les précédentes années. Ainsi les victimes de cambriolage et de tentative de cambriolage ont augmenté (+21% entre 2016 et 2017) après trois années de baisse. Les vols sans violences ni menaces, en baisse depuis une dizaine d'années, ont quant à eux bondi de 46% pour franchir la barre du million de victimes déclarées. Les violences physiques en dehors du ménage augmentent aussi (672 000 déclarants) après une baisse tendancielle d'une dizaine d'années.

A l'inverse, le nombre de ménages victimes de vols de voitures connaît son plus bas niveau depuis 2006 avec 210 000 ménages victimes, soit 1% des propriétaires automobiles. En forte hausse depuis 2010, les débits frauduleux sur comptes bancaires se stabilisent à 1,219 million ménages victimes.