La ministre de la Justice annonce l'expérimentation d'un "tribunal criminel" pour juger notamment les viols

Les cours d'assises resteront chargées des "crimes les plus graves", "comme les meurtres et assassinats", selon Nicole Belloubet.

Elle veut "accélérer considérablement le jugement des affaires criminelles". La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a annoncé, vendredi 9 mars, dans un entretien au Monde, l'expérimentation prochaine d'un "tribunal criminel départemental" chargé de juger certains crimes jusque-là réservés aux cours d'assises.

Ce nouveau type de tribunal, dont le département de test n'a pas encore été dévoilé, "interviendra en première instance" pour des crimes comme "les viols, les coups mortels, les vols à main armée", selon la ministre. "Les cours d'assises demeurent et resteront compétentes pour les crimes les plus graves, ceux punis de plus de vingt ans de prison, comme les meurtres et assassinats, ou ceux commis en récidive", a-t-elle insisté.