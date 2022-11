Justice : les procédures françaises plus lentes que celle des autres pays européens

Par rapport à ses voisins européens, la vitesse de la justice française est sous la moyenne. “Le budget de la justice, c’est l’équivalent de 72,5 euros par Français, contre un peu plus de 78 euros en moyenne en Europe”, explique le journaliste Thibaud de Barbeyrac, présent sur le plateau du 19/20. Le pays est également en retard sur le nombre de magistrats, et dispose de 11 juges pour 100 000 habitants, contre 22 en Europe.



9 mois de procédure en moyenne

Une procédure, du dépôt de la plainte jusqu’au jugement, prend neuf mois, un chiffre variable selon le type de procédure et les tribunaux. “Au pénal, c’est 8 mois et demi en moyenne, mais il y a de plus en plus de procédures courtes. (...) Le nombre de comparutions immédiates a fortement augmenté ces dernières années”, ajoute le journaliste. Les procédures simplifiées, comme la reconnaissance de culpabilité, permettent d’éviter un procès. Ces procédures ont également augmenté, au regret des syndicats de magistrats.