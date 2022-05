Justice : Boris Becker, ancien champion de tennis, condamné à deux ans et demi de prison

L’ancien champion de tennis est arrivé en homme libre avec sa compagne devant un tribunal londonien (Royame-Uni). Boris Becker comparaît pour avoir dissimulé trois millions d’euros après une faillite personnelle. La Cour l’a condamné à deux ans et demi de prison avec incarcération immédiate. C’est dans un fourgon que l’homme âgé de 54 ans quitte donc le tribunal.





Réactions très dures de la part des Allemands



En Allemagne, c’est le choc. Les journaux télévisés font leur titre sur la déchéance de leur ancienne icône et les réactions sont dures. "C’est parce qu’il est célèbre, qu’il est un citoyen d’Allemagne et qu’il est une légende qu’il aurait dû respecter les règles", pense une Allemande. "Au final, c’est juste un pauvre type", poursuit un homme. L’ancien numéro un mondial a passé la nuit dans une prison de la banlieue de Londres. C’est la descente aux enfers pour Boris Becker. En 1985, à 17 ans, il devenait le plus jeune joueur au monde à soulever un trophée du grand chelem. Il enchaîne ensuite les déboires : excès d'alcool, médicaments, divorce, dépression et mauvaise gestion financière.