Indre-et-Loire : un maire condamné à 1 500 euros d'amende pour "injure publique à caractère racial"

Michel Champigny "regrette profondément" d'avoir fait une "blagounette" assimilant les Arabes à des voleurs lors d'un discours politique.

"Savez-vous quel est le sport préféré des Arabes ? Les courses hippiques, parce qu'ils piquent tout, ils piquent ta bagnole, ils piquent ta mob, et ils piquent ton fric". Voilà la phrase pour laquelle Michel Champigny, maire de Sainte-Maure-de-Touraine a été condamné, jeudi 31 mai, à 1 500 euros d'amende pour "injure publique à caractère racial". Le tribunal correctionnel de Tours l'oblige également à verser 1 000 euros de dommages et intérêts au Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, rapporte France Bleu Touraine.

Des regrets exprimés par l'élu

La phrase, qui se voulait humoristique, avait été prononcée en avril 2017, à l'occasion d'un meeting de soutien à François Fillon. "Je regrette profondément d'avoir choqué les gens. Hervé Novelli, le maire de Richelieu, m'avait demandé de chauffer la salle, c'est cette blagounette entendue dans un taxi qui m'est venue bêtement à l'esprit", a expliqué Michel Champigny devant le tribunal.