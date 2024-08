Gérard Depardieu : l’acteur sous la menace d’un procès

Le parquet de Paris demande le renvoi de Gérard Depardieu devant la cour criminelle pour viols et agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould, pour des faits qui remontent à 2018.

Elle s’était confiée aux caméras de franceinfo l’an dernier, Charlotte Arnould affirme avoir été violée par Gérard Depardieu. Elle avait 22 ans au moment des faits. La comédienne a porté plainte. Jeudi 22 août, le parquet de Paris a requis un procès pour viols et agressions sexuelles.

"Tout va très vite"



La scène se serait déroulée en 2018, chez le comédien. “Tout va très vite, on parle pendant 15 minutes et après tout bascule et là, c’est l’horreur absolue”, raconte la jeune femme. Après l’annonce du parquet, Charlotte Arnould a réagi sur ses réseaux sociaux. “Je suis extrêmement soulagée et émue. Cela me donne de l’espoir pour la suite, bien que je reste évidemment prudente”, a-t-elle écrit. Gérard Depardieu et ses avocats ne se sont pas encore exprimés.