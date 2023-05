Entreprises : le chausseur André repris par une société belge

En redressement judiciaire depuis février, l’enseigne André passe désormais sous pavillon belge. L'entreprise s'apprête à reprendre 21 magasins sur les 49 et elle ne gardera pas tous les salariés.

L’enseigne de chaussures André évite une nouvelle fois la liquidation, mercredi 4 avril. Une société belge la reprend partiellement, en gardant 119 salariés sur 250. La moitié des points de vente fermera. En région parisienne, la responsable d’une boutique vient d’apprendre la nouvelle. Son magasin ne sera pas touché. Mais après 40 ans de carrière, elle reste inquiète. L’entreprise est fragilisée depuis plusieurs années. Les habitués redoutent de la voir disparaître pour de bon. "Il va falloir que je trouve une autre boutique", regrette une femme.

Un modèle qui ne fait plus recette

En 2018, André est déjà racheté par le site de vente en ligne Spartoo. Seulement, l’entreprise subit de plein fouet la crise sanitaire et la fermeture des magasins. En 2020, la société est sauvée par son ancien PDG, mais les résultats n’arrivent toujours pas. En février 2023, André est placé en redressement judiciaire. "La consommation de chaussures a baissé et s’est réorientée vers des produits plus mode. […] André est une entreprise qui a perdu de sa désirabilité", analyse l’expert Frédéric Boublil. C’est un nouveau coup dur pour les enseignes traditionnelles, après les fermetures de Camaïeu et San Marina.