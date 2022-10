Éducation : ouverture d'une enquête après la découverte d'un document humiliant les inspecteurs académiques du Calvados

Un document, qui circule depuis plus d'un an dans les services de la direction académique de l'Éducation nationale du Calvados, humilie et associe à une photo de chien les inspecteurs, révèle mardi 4 octobre France Bleu Normandie.

Chacun des douze inspecteurs et inspectrices concernés font l'objet de commentaires désobligeants et sont associés à une photo de chien ou de chienne. Cela est fait de manière anonyme, mais parfois leur nom est cité. On peut lire : "Attention, c'est de la race un peu hargneuse ! Ça vous mord volontiers le mollet (incapable d'aller plus haut)" ou encore "Fourbe, menteur, mauvais comme la gale (...) on l'a fait castrer de peur qu'il se reproduise."

La rectrice de l'académie de Normandie, Christine Gavini-Chevet, a été informée de l'existence de ce document, l'a transmis à la justice et a saisi la procureure de la République de Caen. Une première enquête de police a eu lieu, a appris France Bleu Normandie auprès de la procureure de la République de Caen. À l'époque, elle n'a pas permis d'identifier l'auteur et elle a été classée sans suite. Au regard des nouveaux éléments, l'enquête a été reprise. Plusieurs plaintes ont été déposées. Une enquête interne a été menée sur place par l'inspection générale de l'Education nationale.