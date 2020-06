La chaîne YouTube de Dieudonné supprimée pour des "enfreintes répétées au règlement"

La chaîne YouTube du polémiste Dieudonné M'Bala M'Bala, condamné à plusieurs reprises pour ses déclarations antisémites, a été supprimée par le géant du streaming lundi 29 juin. Cette dernière, qui comptait plus de 400 000 abonnés, a disparu après une décision de Google, maison-mère de YouTube.

"Cette suppression fait suite à des enfreintes répétées à notre règlement de la communauté YouTube", a indiqué Google France, qui rappelle que la plateforme de vidéos en ligne "a renforcé ses règlements sur le 'hate speech' ['discours haineux'] en juin de l'année dernière".

La disparition de la chaîne de Dieudonné a été saluée par l'Union des étudiants juifs de France (UEJF), qui a signalé "des dizaines de vidéos" du polémiste à YouTube ces derniers mois.

Il y a un mois, le Crif portait à nouveau plainte contre Dieudonné après la diffusion de vidéos antisémites. Hier, sa chaîne @YouTube a été clôturée. Le Crif salue cette décision et encourage les autres plateformes à prendre leurs responsabilités et à fermer tous ses comptes.

"Les centaines de milliers d'abonnés de Dieudonné se retrouvent orphelins de leur prêcheur de haine, et c'est tant mieux", a aussi déclaré dans un communiqué la présidente de l'UEJF, Noémie Madar, en saluant une décision qui "marque une avancée majeure dans la lutte contre la haine sur internet".

Après des années à déverser sa haine sans compter, des centaines de vidéos racistes et antisémites, de nombreuses condamnations judiciaires, @MbalaDieudo ne déversera plus son venin sur @youtube.

L’antisémitisme violent et sans limite n’a pas sa place, sur @YouTube ou ailleurs. pic.twitter.com/D8KpjJjeP8