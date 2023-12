Deux hommes jugés pour le cambriolage de la chambre de l'influenceuse Nabilla Benattia en 2021

La chambre du couple Nabilla Benattia et Thomas Vergara avait été cambriolée pendant leur mariage. La vedette de télé-réalité n'est pas présente à l'audience, tout comme un des accusés non localisés.

Ils étaient repartis avec un butin de 150 000 euros. Le procès de deux hommes soupçonnés d'avoir cambriolé la chambre d'hôtel de la vedette de téléréalité Nabilla Benattia, en 2021, s'est ouvert à Senlis (Oise) mercredi 6 décembre.

Un seul des deux hommes jugés pour vol aggravé est présent à l'audience, le second n'ayant pas pu être localisé. Nabilla Benattia n'assiste pas non plus à l'audience, et n'y est pas représentée.

Le vol a eu lieu dans la nuit du 7 juillet 2021, pendant le mariage de l'influenceuse et de Thomas Vergara devant les caméras d'Amazon Prime, dans les Grandes Ecuries de Chantilly. Un homme a pénétré dans la chambre d'hôtel du couple en leur absence, et a fait passer à un complice par la fenêtre des cadeaux de mariage. Identifiés par les caméras de vidéosurveillance, les deux auteurs présumés ont été interpellés par les enquêteurs de la section de recherches de la gendarmerie nationale d'Amiens.

L'un d'eux, déjà condamné à vingt-quatre reprises pour diverses infractions et déjà mis en examen dans une autre affaire à l'époque des faits, selon le procureur de la République de Senlis de l'époque, Jean-Baptiste Bladier, avait été placé en détention provisoire avant d'être placé sous contrôle judiciaire en août 2022. Nabilla Benattia était devenue célèbre en 2013 avec sa participation à l'émission "Les anges de la téléréalité" sur NRJ12.