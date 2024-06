Cyberharcèlement : trois suspects interpellés et jugés à l’automne pour le harcèlement en ligne d’une streameuse

Trois hommes âgés de 20 à 23 ans ont été interpellés mardi 18 juin et seront jugés au mois d’octobre pour le cyberharcèlement d’une streameuse, une jeune femme spécialisée dans la diffusion de vidéos en direct sur les réseaux sociaux, a appris franceinfo lundi 24 juin de sources concordantes.

En novembre 2021, "Ultia", pseudonyme de cette jeune femme aux 275 000 abonnés sur la plateforme Twitch, participait à un "marathon" caritatif de jeux vidéo, le Z-Event. Elle avait mis en cause en direct un autre streamer, "Inoxtag" (plus de 10 millions d’abonnés aujourd’hui) pour des propos sexistes proférés en ligne au sujet d’une autre streameuse. Le jeune homme avait présenté des excuses ; "Ultia", elle, avait reçu des menaces de mort et avait été la cible d’appels au viol. Dans les mois qui avaient suivi, la jeune femme de 27 ans avait fait part à plusieurs reprises de vagues de haine, et avait décidé de déposer plainte.

La semaine dernière, dans le cadre d’une enquête ouverte par le pôle national de lutte contre la haine en ligne (PNLH) du parquet de Paris et confiée aux gendarmes de l’office de lutte contre les crimes contre l’humanité et les crimes de haine (OCLCH), trois suspects ont été interpellés dans l’Aube, la Meuse et en Seine-Saint-Denis. Sollicité par franceinfo, le parquet précise que ces suspects âgés de 20, 22 et 23 ans seront jugés par le tribunal correctionnel au mois d’octobre. Ils encourent une peine de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.