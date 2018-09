"Je n'ai plus qu'à me raboter les os des hanches" : une mannequin pousse un coup de gueule contre une agence française

Jugée trop grosse par une agence française, Julia, mannequin au Canada et aux Etats-Unis, a raconté sa mésaventure sur Instagram.

"La France se démarque encore par sa vision hermétique d'un idéal désuet". Tel est le constat dressé sur son compte Instagram par Julia, 25 ans, mannequin au Canada et aux Etats-Unis, et relayé, samedi 8 septembre, par 20Minutes. Le 30 août, celle-ci pousse un coup de gueule contre le diktat de la minceur et relate une expérience particulièrement marquante. Elle dit avoir eu rendez-vous, "il y a quelques semaines", avec une agence parisienne afin de la "faire travailler sur le marché européen". Arrivée dans les locaux de cette agence, c'est la douche froide, selon elle.

"Ah, mais en fait tu es très très curve", lui aurait dit une membre de l'équipe. Traduction : Julia présente des courbes trop prononcées. "On est vraiment trop déçues", lui aurait-on dit, avant de mesurer son tour de hanches : "99 centimètres, c'est beaucoup trop". Julia raconte alors avoir demandé combien de poids elle devrait perdre. "6 centimètres de hanches, grand minimum", s'entend-t-elle répondre. "On parle de 4 tailles, je n'ai plus qu'à me raboter les os", écrit-elle.

"Tu sais Julia, les obèses, ça marche aux Etats-Unis, mais pas ici"

Julia explique à ses interlocuteurs que c'est impossible. Leur réponse, d'après ses dires : "si, si, c'est possible ! Regarde dans les émissions comme Koh Lanta où des gens vont sur des îles désertes, ils s'affament et ils réussisent à être maigres, eux". Avant de quitter l'agence, on lui aurait asséné cette phrase : "Tu sais Julia, les obèses, ça marche aux Etats-Unis, mais pas ici".

Des propos qui l'ont poussé à prendre la parole. "Mon âge et mon expérience m'ont aidé à relativiser ce rendez-voius, ce ne serait peut-être pas le cas d'autres filles. Si cela m'était arrivé plus tôt, au début de ma carrière, j'aurais été détruite", conclut-elle.