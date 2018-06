VIDEO. Argentine : le discours et les larmes d'une députée en faveur de l'avortement avant un vote historique

Alors que le droit à l'avortement se profile à l'horizon en Argentine, pays du pape François, une élue a tenu un discours vibrant en faveur des droits des femmes.

Une longue de femmes qui se sont battues en faveur du droit à l'avortement et beaucoup d'émotion. Les députés argentins ont adopté, jeudi 14 juin, en première lecture un projet de loi légalisant l'avortement. Quelques minutes avant le vote, Silvia Lospennato, députée Proposition républicaine (PRO, membre de la coalition gouvernementale Cambiemos) en pointe dans la lutte en faveur de l'interruption volontaire de grossesse a pris la parole pour un discours émouvant.

"Permettez-moi, monsieur le président de nommer les femmes qui, par leur lutte, nous ont menés jusqu'ici", a-t-elle dit, égrainant le nom de militantes qui se sont battues en faveur des droits des femmes. Martha Rosenberg, Marta Alanis, Nelly Minyersky, Diana Maffía, Mabel Bianco, Silvina Ramos et Virginia Franganillo ont notamment été citées.

"À nos sœurs, cette pluralité de femmes qui s'est installée dans la politique argentine. Unies dans nos différences mais toujours en faveur des femmes. Des femmes à la maison, de nos mères et de nos filles. Pour que l'avortement soit légal, sûr et gratuit. Que cela devienne la loi !", conclut Silvia Lospennato, émue et très applaudie par ses collègues. Après son discours, plusieurs élus ont salué la députée en l'embrassant et la serrant dans leurs bras.