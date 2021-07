Saint-Denis : une assesseure voilée qualifiée de "chauve-souris" dans un groupe WhatsApp du cabinet du maire

Une assesseure voilée lors du premier tour des dernières élections régionales et départementales à Saint-Denis a été qualifiée de "chauve-souris" dans une conversation WhatsApp du cabinet du maire, rapporte mardi 6 juillet France Bleu Paris. Un ex-adjoint dénonce des propos "choquants".

Selon Brahim Chikhi, anciennement chargé des finances et des ressources humaines, tout est parti de la polémique lancée lors du premier tour des dernières élections régionales et départementales, lorsque le candidat du RN, Jordan Bardella, se retrouve dans un bureau de vote de Saint-Denis face à une assesseure voilée.

Le directeur de cabinet auteur des propos n'a pas été sanctionné

France Bleu Paris a pu se procurer un extrait de la conversation. L'un des contacts partage une capture d'écran de la scène accompagnée de ce commentaire : "Je meurs", suivi d'un émoji "mort de rire". Le directeur de cabinet commente à son tour en écrivant : "En plus c'est une chauve-souris qui le fait émarger (sic)", suivi là aussi d'un émoji "mort de rire". Une des participantes à ce groupe intervient alors pour rappeler à l'ordre ses collègues : "J'ai beaucoup d'humour les gars mais là je trouve ça vraiment border".

"Pourtant ce directeur de cabinet n'a pas été sanctionné, il n'y a pas eu de rappel", assure Brahim Chikhi. Il assure que des agents ont informé le maire directement de cette remarque, "et pourtant il ne s'est rien passé". Lui et deux autres adjoints Sonia Rabhi (en charge de la vie associative) et Bertrand Revol (commerces et artisanat) annoncent également mardi 6 juillet qu'ils démissionnent pour ne pas participer à la "casse sociale" prévue par la mairie. Contactée par France Bleu Paris, la mairie rappelle que le maire, Mathieu Hanotin, avait pris la défense de l'assesseure voilée, face aux attaques émanant de la fachosphère.