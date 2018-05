Initiative : un refuge pour accueillir des jeunes victimes d'homophobie

Ils ont moins de 25 ans et sont un jour partis de chez eux. Partis à force d'entendre ce genre de phrase : "être gay, c'est comme une maladie, une sorte de virus...". Isolés, voir rejetés, ils ont été accueillis au Refuge, qui leur a offert une porte de sortie discrète, engagée vers un nouveau départ. Démarche administrative, accompagnement médical ou psychologique, recherche d'emploi : en huit ans, 150 jeunes âgés de 18 à 25 ans sont venus ici demander de l'aide, afin de trouver une stabilité suffisante pour reprendre confiance en soi et rompre l'isolement.

Un accompagnement vers l'autonomie

"Quand j'étais chez mes parents, j'avais l'impression de couler et de me renfermer envers moi-même, témoigne un jeune homme. En arrivant au Refuge, j'ai trouvé du réconfort et des gens qui m'aidaient à m'ouvrir et à m'épanouir." À leurs côtés, Carole De Lassat, éducatrice spécialisée, définit les étapes vers l'autonomie. Chacun est hébergé dans un appartement, première adresse pour se lancer.

