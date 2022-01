Vidéo Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse veut une Europe qui "protège efficacement ses frontières"

Valérie Pécresse, candidate LR à la présidentielle, est revenue sur franceinfo sur ses propositions en matière d'immigration et notamment celles sur les demandes d'asile.

"Je souhaite que l'Europe protège efficacement ses frontières", a déclaré Valérie Pécresse, la candidate Les Républicains à l'Elysée, dans les "Matins présidentiels" de franceinfo, lundi, alors qu'elle était interrogée sur ses propositions en matière d'immigration.

>> Sécurité, économie, énergie... Ce qu'il faut retenir de l'interview de Valérie Pécresse sur franceinfo

Valérie Pécresse est revenue sur sa proposition sur les demandes d'asile. La candidate LR à la présidentielle veut qu'elles soient déposées dans les ambassades ou les consulats de France à l'étranger, ou à la frontière. "Nous devons aujourd'hui instaurer une procédure d'asile aux frontières de l'Europe, avec des centres dans lesquels on prendra les identités des demandeurs d'asile, développe la candidate LR, à propos de ces 'hotspots'. On examinera leur demande. On vérifiera qu'il ne s'agit pas de jihadistes islamistes infiltrés."

"On fera vraiment le criblage de ces personnes, on décidera s'ils ont le droit ou pas à l'asile et s'ils ne l'ont pas, ils repartiront", a-t-elle ajouté. Selon elle, "une Europe puissance, c'est une Europe qui fait respecter ses frontières".

L'Europe a mis en place en 2015 en Grèce et en Italie des "hotspots", ou points d'enregistrement : des centres d’identification et de tri pour les personnes aux frontières extérieures. chargés d’identifier les nouveaux arrivants, et de séparer les demandeurs d’asile des migrants économiques