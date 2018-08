New York : Une valise pour sensibiliser aux expulsions d'immigrés

Pour protester contre les vagues d'expulsions d'immigrés aux États-Unis, des New-Yorkais se sont réunis et ont mené une action. Quand une personne est expulsée aux États-Unis, elle ne peut emporter qu'une valise préparée par des membres de sa famille. Sara Gozalo de l'association The New Sanctuary Coalition a invité les habitants de New York à un exercice particulier. "Penser à quelqu'un qu'ils aiment et imaginer devoir faire leur valise s'il était expulsé", explique-t-elle.

Plus de 200 000 personnes expulsées en 2017

"J'ai beaucoup réfléchi à ce que je pouvais mettre dans cette valise et je me suis rendue compte qu'il n'y avait rien à mettre qui serait à la hauteur de ce que j'aimerais envoyer à quelqu'un que j'aime et que je ne reverrai plus", témoigne une jeune femme sur place. Un homme s'est prêté à l'exercice et a imaginé une valise pour un enfant de douze ans raccompagné à la frontière. Il y a mis une couverture, quelques vêtements, un doudou ou une peluche. En 2017, Plus de 200 000 personnes ont été expulsées du sol américain.