Loi immigration : les opposants ont manifesté dans plusieurs villes pour un "retrait total" du texte

Des milliers d'opposants à la loi immigration sont descendus dans les rues à Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon et ailleurs en France, dimanche 14 janvier. Ils réclament le "retrait total" du texte et souhaitent maintenir la "pression" avant la décision du Conseil constitutionnel le 25 janvier. "Loi immigration, loi raciste. On n'en veut pas, on la combat", ont scandé dans la capitale plusieurs milliers de manifestants ayant bravé le froid, en s'élançant de la place de la République. Plus de 400 collectifs, associations, syndicats et partis politiques, avaient appelé à manifester contre un texte qui "reprend de nombreuses idées de l'extrême droite". A Marseille, ils étaient ainsi 2 500 personnes, selon la préfecture. A Lyon, entre 2 300 personnes (préfecture) et 3 000 (organisateurs) personnes ont défilé. A Bordeaux, ils étaient deux à trois mille personnes, selon des journalistes de l'AFP.

Adopté au forceps par le Parlement le 19 décembre, le texte restreint notamment le versement des prestations sociales pour les étrangers, instaure des quotas migratoires, remet en question l'automaticité du droit du sol et rétablit un "délit de séjour irrégulier". "On n'attend rien de la décision du Conseil constitutionnel : il va sans doute enlever certains articles, mais nous, on demande le retrait total", a commenté Denis Godard, un responsable de la Marche des solidarités. Avant la décision des Sages du 25 janvier, un nouvel appel à manifester contre la loi a été lancé par plus de 200 personnalités, pour le 21 janvier.