Immigration : Christian Estrosi (Horizons) dit vouloir "réduire" les délais de recours aux OQTF, les jugeant "beaucoup trop longs"

Christian Estrosi, maire de Nice, dans les Alpes-Maritimes, et vice-président du parti Horizons, était l'invité des "4 Vérités" sur France 2, mardi 13 juin.

Mardi 13 juin, Christian Estrosi, maire de Nice (Alpes-Maritimes) et vice-président du parti Horizons, était l'invité des "4 Vérités" sur France 2. Il est tout d'abord revenu sur le rejet, lundi par l'Assemblée nationale, d'une 17e motion de censure déposée depuis l'arrivée d'Elisabeth Borne à Matignon. Elle était présentée cette fois par la Nupes. "Il serait temps que La France insoumise, l'extrême gauche et ceux qui se joignent à ces motions de censure comprennent qu'ils ont perdu malgré tout les élections il y a un an, et qu'aujourd'hui, la France n'a plus le temps d'attendre", a déclaré Christian Estrosi.

Christian Estrosi veut une "green card à la française"

"Ça sert à quoi 17 motions de censure, plutôt que de se dire : 'On a à faire avancer notre pays' ?", a poursuivi le maire de Nice, évoquant les soucis économiques de la France et appelant les parlementaires à "avoir le sens des responsabilités".

Christian Estrosi a ensuite abordé le sujet de l'immigration. Il a dit vouloir "réduire" les délais de recours aux obligations de quitter le territoire français (OQTF), les jugeant "beaucoup trop longs" et estimant qu'en raison de ces délais, les personnes concernées "s'évanouissent dans la nature". Le vice-président du parti Horizons a également dit souhaiter la création d'une "clause de conscience" des maires sur les mariages blancs. Il a également proposé de mettre en place une "green card à la française", sur le modèle de ce qui se fait aux États-Unis.