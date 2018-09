Regardez "Histoires d'une nation", le documentaire événement de France 2

France 2 propose, mardi 25 septembre, une soirée spéciale autour d’une série de documentaires. Signée Françoise Davisse et Carl Aderhold et racontée par Roschdy Zem, cette série est intitulée Histoires d'une nation. Les deux premiers volets, Le pays où l’on arrive et Des héros dans la tourmente, sont diffusés à partir de 21 heures, et sont suivis d’un débat animé par Julian Bugier. Une soirée que vous pouvez voir également sur notre site franceinfo.fr.

• Une histoire de générations. Ces documentaires retracent l'histoire des populations venues faire leur vie dans un nouveau pays, la France. Histoires d'une nation raconte 150 ans de l'histoire de notre pays qui ont conduit à ce qu'aujourd'hui, près d'un tiers de la population française a au moins un arrière-grand-parent né à l'étranger.

• Célébrités et anonymes. De Michel Drucker à Camélia Jordana, de Ramzy à Estelle Mossely et José Garcia ; enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de Portugais, d’Italiens, de Polonais, d’Arméniens, de Russes, d’Algériens, de Marocains, de Cambodgiens ou de Chinois, tous racontent avec émotion leur arrivée en France, leurs souvenirs, leur histoire familiale.

• Le traumatisme de la défaite. La trame de la série Histoires d'une nation débute après la défaite de la France en 1870 face aux Prussiens, au moment où la IIIe République décide de bâtir une véritable nation. Dans chaque village, dans chaque quartier, à l'école comme sous le drapeau, l'Etat veut que tout le monde se sente français.

• Un débat à 23 heures. Julian Bugier prolongera la soirée avec un débat, en présence de plusieurs invités dont Roschdy Zem, Roxana Maracineanu, Amel Bent ou encore Mustapha Amokrane (du groupe Zebda). Les troisième et quatrième volets de la série seront diffusés mardi 2 octobre, à partir de 21 heures.