Ile-de-France : sept habitants sur dix aimeraient quitter la région

Le rythme de vie francilien trop stressant, le coût de la vite ou encore la pollution sont pointés du doigt, selon une étude révélée mardi.

"Au secours, fuyons !" Sept habitants de l'Ile-de-France sur dix aimeraient déménager et aller vive ailleurs, selon une étude réalisée par l’Observatoire société et consommation pour le Forum Vies mobiles et publiée mardi 17 avril par Le Parisien. En cause notamment : le rythme de vie trop stressant, le coût de la vie et de l'immobilier, la pollution ou encore le climat...

Dans le détail, 76% des habitants de l'Essonne ont des envies de départ. C'est aussi le cas de 75% des habitants de Seine-Saint-Denis ; 74% des habitants de Seine-et-Marne et du Val-de-Marne ; 72% des habitants du Val-d'Oise ; 69% des habitants des Hauts-de-Seine : 66% des habitants des Yvelines ; et "seulement" 56% des habitants de Paris.

Si certains Franciliens se contenteraient de changer de quartiers ou de se rapprocher de Paris, ils sont un sur deux à souhaiter sortir hors de l'Ile-de-France. Et un quart des foyers interrogés envisage "sérieusementé un départ dans les cinq ans.