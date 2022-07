Un homme gravement blessé près de Rennes, la piste de l'agression homophobe privilégiée

Un homme de 71 ans a été agressé à coups de couteau dans la nuit de vendredi à samedi à Betton (Ille-et-Vilaine), au nord de Rennes, rapporte France Bleu Armorique. La victime, dont les jours ne sont pas en danger, a été retrouvé samedi matin, gisant sur le bord de la route, près d'un rond-point. Deux jeunes, âgés de 17 et 18 ans ont été interpellés. Une enquête est ouverte pour "tentative de meurtre en raison de l'orientation sexuelle de la victime" et "vol avec arme".

La victime présentait "six plaies compatibles avec l’action d’un couteau" ainsi que des fractures au visage, selon le parquet de Rennes cité par France Bleu Armorique. Il a reçu une incapacité totale de travail de 30 jours.

Les deux jeunes hommes interpellés dans la voiture de la victime

Deux jeunes hommes ont été interpellés au Mans (Sarthe) dans la voiture de la victime. Le plus âgé, 18 ans, reconnaît avoir donné les coups de couteau à la victime et explique son acte par deux raisons, l’homosexualité supposée de la victime et le vol de la voiture, indique le parquet de Rennes qui a demandé son placement en détention.

Le jeune homme a expliqué aux enquêteurs avoir rencontré la victime deux jours auparavant, la nuit, à Rennes, et avoir convenu d'un rendez-vous le lendemain avec elle, rapporte France Bleu Armorique. L'autre jeune homme interpellé, âgé de 17 ans, "n’est pas concerné par les faits criminels évoqués" précise le parquet de Rennes.