Haute-Corse : une enquête ouverte après une agression homophobe le soir de la fête nationale

Le procureur de la République de Bastia a ouvert une enquête jeudi 15 juillet pour "violences en réunion avec ITT inférieure ou égale à huit jours" et "en raison de l'orientation sexuelle de la victime", après l'agression homophobe de deux hommes mercredi soir, à Macinaggio, en Haute-Corse.

Sur Instagram, l'une des victimes raconte qu'ils ont été "agressés par 20 personnes à la soirée du 14 juillet à Macinaggio dans le Cap Corse, littéralement tout le bar qui nous court après pour nous frapper parce qu'on est 'pédés' alors qu'on ne s'était même pas embrassés". Cet homme ajoute que "quand on est passés devant le bar où on s'était fait agresser dans l'ambulance, on entendait les gens nous traiter de 'pédés' sans aucun remords". Il précise qu'ils sont ressortis des urgences avec le nez cassés et des contusions, et promet qu'il y aura des "suites".

"Je n'ai même pas compris ce qui se passait, jamais vu ça, une haine que je n'avais croisée que dans les films ou les livres, mais là c'était en vrai", continue-t-il, expliquant qu'être gay signifie aussi que "je peux mourir pour être qui je suis".