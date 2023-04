Concert annulé à Metz : Bilal Hassani a porté plainte

L'artiste, qui subit depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux des campagnes de harcèlement homophobe, a dû annuler son concert prévu mercredi à Metz dans une ancienne église, la semaine dernière.

Une semaine après avoir annulé son concert à Metz dans l’ancienne église Saint-Pierre-aux-Nonnains, Bilal Hassani annonce dans l'émission Quotidien avoir déposé plusieurs plaintes pour incitation à la haine, à la violence et pour discrimination contre des mouvements d’extrême droite et des personnes.

>> Concert de Bilal Hassani annulé à Metz après des menaces : "Je commence à être fatigué, ça fait peur", avoue l'artiste

Ces plaintes visent plus précisément les mouvements d’extrême droite Aurora, Civitas et un groupement, "discussion natio Metz". Celui-ci a tenu "des propos menaçants et a voulu mener des actions violentes le jour du concert", selon Amina Frühauf, la mère de Bilal Hassani. Quant aux personnes visées, il s'agit d'utilisateurs de Twitter ayant posté des messages haineux.

Enquête ouverte contre X



Le procureur de Metz a lui ouvert une enquête contre X dès le lendemain de l’annulation du concert, "pour menace de délit contre une personne en raison de son orientation sexuelle, provocation à la haine contre une personne en raison de son orientation sexuelle et provocation publique et non suivie d’effet à commettre un crime ou un délit", selon France Bleu Lorraine Nord.

Mercredi 5 avril, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, s'était dite "très préoccupée" par "les menaces, les attaques" que subit le chanteur Bilal Hassani, au micro de France Inter, "Ces attaques contre Bilal Hassani, ce sont ni plus ni moins des attaques homophobes, des attaques transphobes. C'est la haine de tout ce qui se rapproche de l'univers queer", avait-elle estimé.

Le chanteur avait confié sur France 5 "être un tout petit peu fatigué" : l'artiste qui subit depuis plusieurs années des campagnes de harcèlement homophobe sur les réseaux sociaux. "Ça fait quatre ans que je suis exposé, je reste un être humain, j'ai 23 ans, j'ai commencé quand j'en avais 19, ça fait beaucoup à porter sur mes épaules", avait-il expliqué dans l'émission C à vous.