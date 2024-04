Affaire Magali Berdah : sept personnes en garde à vue pour cyberharcèlement et menaces de mort contre l'agente d'influenceurs

"Si le cyberharcèlement ne s'arrête pas, la justice non plus ne cesse son travail pour stopper ces agissements", ont réagi mercredi les avocats de Magali Berdah auprès de franceinfo.

Sept personnes, quatre femmes et trois hommes, ont été interpellées et placées en garde à vue par l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et la haine en ligne (OCLCH) dans l'affaire du cyberharcèlement de Magali Berdah, a appris franceinfo, mercredi 23 avril, auprès du parquet de Paris, confirmant une information de BFMTV.

Ces sept personnes sont soupçonnées de cyberharcèlement et menaces de mort, pouvant être aggravés par le mobile antisémite. La garde à vue d'une des quatre femmes, enceinte, a été levée rapidement. "Si le cyberharcèlement ne s'arrête pas, la justice non plus ne cesse son travail pour stopper ces agissements. C'est un soulagement pour Magali Berdah", ont réagi auprès de franceinfo les avocats de l'agente d'influenceurs.

En mars, le tribunal correctionnel de Paris avait condamné 28 personnes pour cyberharcèlement aggravé, menaces de mort ou encore menaces de crime à l'encontre de Magali Berdah. Tous les prévenus avaient écopé de peines de prison, dont 14 peines de prison ferme allant jusqu'à un an.