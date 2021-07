Affaire Mila : la condamnation de ses cyberharceleurs, un jugement exemplaire ?

Dans l'affaire Mila, les jugements sont tombés mercredi 7 juillet : onze de ses cyberharceleurs ont été condamnés à des peines de quatre à six mois de prison avec sursis. La jeune femme espère que ces condamnations feront jurisprudence. "Je ne veux plus jamais qu'on fasse culpabiliser les victimes", a-t-elle déclaré au tribunal.

Jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende

Depuis 2018, une nouvelle infraction a été créée. Les cyberharceleurs risquent désormais jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Depuis l'entrée en vigueur de la loi, la hausse des plaintes est déjà importante : 659 infractions ont été constatées en 2018, contre 2 128 en 2019, et 2 849 en 2020. Pour Thibault Douville, professeur à l'université de Caen (Calvados) et spécialiste du numérique, ce n'est qu'un début : "L'affaire Mila va permettre aux victimes de cyberharcèlement de prendre conscience de la possibilité d'agir, et de la possibilité d'obtenir condamnation." Mais face au déferlement de haine sur les réseaux sociaux, les modérateurs des sites internet sont-ils à la hauteur ? Ils sont employés par les sites pour éliminer les contenus offensants, et si nécessaire, suspendre les comptes. Mardi 6 juillet, la justice a condamné Twitter à dévoiler sous deux mois ses méthodes de modération dans une autre affaire de messages haineux.