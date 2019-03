Yonne : un octogénaire condamné à deux ans de prison avec sursis pour des agressions sexuelles sur quatre enfants

L'homme de 81 ans n'a émis aucun regret lors de son procès.

Un homme de 81 ans a été condamné à deux ans de prison avec sursis et une mise à l'épreuve de trois ans, mercredi 13 mars, après avoir agressé sexuellement quatre enfants de 7 à 13 ans à La Chapelle-sur-Aveyron dans l'Yonne. Les faits se sont produits entre juillet 2015 et janvier 2017, rapporte France Bleu Orléans jeudi. L'homme a également été inscrit au Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (Fijais).

Les enfants ont fini par dénoncer cet homme de 81 ans, retraité, voisin ou ami de leurs parents, qui les a abusés sexuellement alors qu'il allait les chercher à l'école et les gardait de temps en temps. Ce sont les enfants qui avaient fini par parler et dénoncer des attouchements.

On chahutait juste, je les chatouillais. Je leur ai préparé leur chocolat, je suis allé les chercher à l’école, et c’est c’est comme ça qu’ils me remercient ?L'homme condamné pour agression sexuelle

Confronté à ses victimes devant le tribunal correctionnel de Montargis (Loiret), le prévenu a tenté de minimiser les faits qui lui sont reprochés. L'homme n'a pas non plus émis de regret et n'a présenté aucune excuse.