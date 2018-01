Woody Allen dément (encore) les accusations d'abus sexuels de sa fille adoptive

Depuis 1992, Dylan Farrow accuse son père adoptif d'avoir abusé d'elle, quand elle avait sept ans. Woody Allen, le 8 juin 2017, à Hollywood (Etats-Unis), lors d'une soirée de gala en l'honneur de Diane Keaton. (KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Il avait jusqu'ici été épargné par le scandale né de l'affaire Weinstein. Mais à 82 ans, Woody Allen se retrouve désormais en pleine tempête. Le réalisateur a rejeté, jeudi 18 janvier, les accusations d'abus sexuels lancées par sa fille adoptive Dylan Farrow. Le cinéaste accuse au passage la famille Farrow de "profiter cyniquement" du mouvement anti-harcèlement pour relancer "des allégations discréditées".

Depuis 1992, la fille adoptive du cinéaste new-yorkais l'accuse d'avoir abusé d'elle, quand elle avait sept ans. Des accusations que Woody Allen a toujours niées. Ce nouveau démenti du réalisateur a été envoyé à l'AFP par son agente au moment où la chaîne américaine CBS a diffusé une longue interview de Dylan Farrow, dans laquelle la jeune femme de 32 ans relance ces accusations.

"Je dis la vérité et je pense que c'est important que les gens se rendent compte qu'une victime, une accusatrice, compte. Que cela suffit à changer les choses", affirme celle dont le frère journaliste, Ronan Farrow, a été à la pointe des révélations sur le producteur Harvey Weinstein. Et la trentenaire de s'interroger sur CBS : "Pourquoi ne serais-je pas en colère ? Pourquoi ne serais-je pas blessée ? Pourquoi ne serais-je pas scandalisée après toutes ces années où j'ai été ignorée, où on ne m'a pas crue ?"