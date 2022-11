Violences sexistes et sexuelles : des dizaines de milliers de manifestants pour dénoncer les dysfonctionnements de la justice

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi 19 novembre dans toute la France pour dénoncer les dysfonctionnements de la justice en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et notamment réclamer une "loi cadre" contre l'"impunité des agresseurs".



Cinq ans après l'émergence du mouvement #MeToo, près de 90 associations, syndicats ou partis de gauche ont appelé à un "raz-de-marée dans la rue pour crier notre colère".

"MeToo partout, justice nulle part"

A Paris, la manifestation, partie vers 14h30 de la place de la République et dont les derniers participants arrivaient place de la Nation vers 17h30, a rassemblé 80 000 personnes selon les organisatrices et seulement 18 500 selon la police. "Nous sommes fortes, nous sommes fières et féministes et radicales et en colère", scandaient des manifestantes, tandis que d'autres criaient "MeToo partout, justice nulle part".

Nous étions 80.000 à Paris, et encore plus dans toute la France ! Vous êtes incroyables pic.twitter.com/bN7TlveY7l — #NousToutes (@NousToutesOrg) November 19, 2022

L'appel à manifester - en amont du 25 novembre, journée mondiale de lutte contre les violences à l'égard des femmes -, concernait de nombreuses villes de France. A Rennes, la manifestation, aux cris de "pas d'violeurs dans nos quartiers, pas d'quartier pour les violeurs", a rassemblé 2 200 personnes, selon la préfecture. La préfecture de Lille a recensé 1 750 participants, celle de Marseille 500.

Une "loi-cadre" demandée par les associations

"Ce qui nous met en colère, c'est l'impunité des agresseurs et le mauvais traitement réservé aux victimes" lorsqu'elles déposent plainte, a expliqué à l'AFP Maëlle Noir, membre de #NousToutes qui coordonne l'organisation des défilés.

Les associations réclament un budget public de deux milliards d'euros par an, mais aussi une "loi-cadre" qui instaurerait notamment des "brigades et juridictions spécialisées", une aide financière pour la "mise en sûreté" des femmes victimes, 15 000 places d'hébergement supplémentaires ou le renforcement de l'éducation à la vie sexuelle et affective à l'école.