VIDEO. "T’es charmant ! T’as pas un 06 ?" : une chroniqueuse inverse les rôles pour expliquer le harcèlement de rue

"T'es charmante ! Je te jure, je te kiffe. T'as pas un 06 ?" Ces phrases, de nombreuses femmes les ont déjà entendues dans la rue. S'agit-il de drague ou de harcèlement ? "Comme je sais que ces nuances sont subtiles pour certains séducteurs, j’ai décidé de leur tendre un miroir en inversant les rôles de la séduction primaire", explique la chroniqueuse Sarah Kaddour dans l'émission "Je t'aime, etc.", diffusée sur France 2, vendredi 6 avril. Elle a ainsi inversé les rôles en caméra cachée.

Pour lutter contre les insultes sexistes, le harcèlement ou les agressions sexuelles qui visent de nombreuses femmes dans l'espace public, une infraction d'"outrage sexiste" a été créée en 2018. Elle est punie d'une contravention allant de 90 à 750 euros, infligée par la police uniquement en cas de flagrant délit.

"Ce sont tous les actes qui créent des situations malaisantes, humiliantes ou intimidantes pour les hommes et les femmes dans l’espace public, a expliqué Marlène Schiappa, la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, en février. Par exemple vous suivre dans la rue, vous demander à dix reprises votre numéro de téléphone, s’approcher de vous et entrer dans votre espace intime, ou encore vous intimider."