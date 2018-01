VIDEO. Julie Gayet réfléchit à créer un fonds pour les victimes de harcèlement sexuel

Time's up va-t-il voir le jour en France ? Invitée mardi 30 janvier de CNews, Julie Gayet a indiqué qu'elle réfléchissait à un moyen d'importer en France cette collecte de fonds destinée à aider juridiquement les victimes de harcèlement sexuel.

"Time's up, qui offre la possibilité de prendre un avocat pour des femmes qui seraient victimes de harcèlement, dans toutes les couches sociales, j'ai trouvé ça formidable. Et pourquoi pas le faire en France? Il y a plusieurs réalisatrices qui sont venues me voir, qui y réfléchissent : est ce qu'on peut y arriver, est ce qu'il y a moyen de le faire ?", a expliqué la comédienne et productrice sur CNews.

"Toutes les femmes ont été confrontées à des harceleurs"

Il s'agirait, selon le même modèle que Time's up, de "la capacité de lever des fonds pour pouvoir donner une aide juridique", a-t-elle ajouté.

"Toutes les femmes ont été confrontées à des harceleurs (...), ça nous est toutes arrivé", a estimé l'actrice. Par ailleurs, alors qu'on lui demandait s'il est nécessaire de dénoncer nommément les "Weinstein français", elle a répondu : "Je ne sais pas s'il faut citer des noms, en réalité il faut dire qu'il y a des attitudes et des comportements qu'il faut changer."

Portée par plus de 300 actrices ou femmes scénaristes américaines, Time's up a déjà reçu le soutien de nombreuses vedettes et récolté des millions de dollars. Le projet vise principalement celles dont les emplois mal payés ne leur permettent pas de se défendre : employées de l'agriculture, domestiques, concierges, ouvrières et serveuses.