Un ancien haut fonctionnaire du Ministère de la culture mis en examen pour des pratiques perverses envers les femmes

Christian N. tenait une liste de ses victimes, dont le nombre s'élève à plus de 200.

Des femmes intoxiquées aux durétiques, privées de toilettes et forcées à uriner dans la rue. Christian N., ancien haut fonctionnaire au ministère de la Culture, a été mis en examen fin octobre, a annoncé Libération vendredi 8 novembre. Selon le quotidien, il a été placé sous contrôle judiciaire et doit répondre des chefs suivants : "administration de substance nuisible, d’agression sexuelle par personne abusant de l’autorité conférée par sa fonction, d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation d’image, de violence par une personne chargée de mission de service public et d’infractions à la législation sur les médicaments."

Un tableau de chasse sur Excel

Pendant près de 10 ans, Christian N., haut fonctionnaire au ministère de la Culture, puis à la direction régionale des affaires culturelles (Drac) de la région Grand Est, fait subir un calvaire aux femmes qui croisent sa route. Plus de 200 femmes, qu'il rencontre entre 2009 et 2018, ont été "photographiées et/ou intorxiquées aux diurétiques, à leur insu." Si l'affaire a été rendue publique fin mai 2019 par Le Canard Enchaîné, de nombreuses femmes ont témoigné auprès de Libération. Le schéma est toujours le même : lors d'un entretien, Christian N. propose à ses victimes une boisson, dans laquelle il glisse un diurétique. Il les éloigne de toilettes, et regarde la scène. "Je sentais mon ventre gonfler, j’étais au bord du malaise. Sous un pont, j’ai baissé mon pantalon et ma culotte, et j’ai uriné. Pendant ce temps, il tenait son manteau devant moi pour me cacher et regardait mon visage", rapporte par exemple Karine*.

Il recense ses sordides expériences dans un tableau excel, où il détaille les réactions au diurétiqe, le temps que le médicament met à faire effet, l'endroit où se déclenche l'envie d'uriner. "Heure de début 9 heures. Heure de manifestation 9 h 55. Heure de la demande 10 heures. Heure de libération 10 h 10. […] Elle baisse son pantalon avant même que je la protège. Divers : elle urine assez longtemps. Je lui propose un papier. Elle s’essuie debout juste devant moi", donne en exemple Libération.

Dénoncé en juin 2018, révoqué en octobre de la même année

Christian N. prend aussi en photo, sous la table lors de réunion ou son bureau pendant les entretiens, les jambes et culottes de femmes. C'est un collègue de la Drac Grand Est qui le prendra sur le vif en juin 2018 et qui le dénoncera à sa hiérarchie. A l'époque, il est directeur régional adjoint de la Drac, après de longue années au siège du ministère et un passage à la Direction générale de l’administration et de la fonction publique. Entre 2013 et 2015, il siège au Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. Il est suspendu de la fonction publique en octobre 2018, et est révoqué en janvier 2019. Une enquête est alors ouverte par le parquet de Paris.

Selon l'article de Libération, la situation était connue des collègues de Christian N., dès son passage au ministère de la Culture. Une des victimes interrogées par le journal rapporte avoir écrit à deux ministres qui se sont succédé au ministère en 2016, Fleur Pellerin et Audrey Azoulay : sans succès. Cette même année, une alerte est donnée à la médecine du travail, et reste elle aussi sans réponse.