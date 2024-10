"Personne n'a une idée claire de la procédure à suivre" : peu de Français sont bien informés sur les violences sexuelles faites aux enfants

(MARTIN NODA / HANS LUCAS / VIA AFP)

Dans une étude, commandée par la Ciivise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, et réalisée auprès d'un millier de répondants, deux tiers des Français estiment être bien informés sur la question des violences sexuelles faites aux enfants, huit sur dix affirment aussi qu'ils sauraient bien réagir si un enfant se confiait à eux. Sauf que dans les faits c'est loin d'être le cas.

à lire aussi Violences sexuelles : la Ciivise veut associer les jeunes dans ses travaux pour améliorer la prévention contre l'inceste

"Les Français ont l'impression de savoir alors que, quand on va dans le détail, il y a énormément de confusion, explique Solène Podevin Favre, membre du collège directeur de la Ciivise. On est vraiment dans la pire des situations : personne n'a une idée claire de la procédure à suivre ou comment recueillir la confidence et que faire de cette confidence."

Chez les autres

Les personnes interrogées ont aussi du mal à estimer l'ampleur du phénomène. En France, plus de cinq millions d'adultes ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance, sauf que 80 % des répondants sous-estiment ce chiffre, regrette Solène Podevin Favre. "Tout le monde sait qu'il y a trois enfants par classe mais qu'est-ce que ça signifie vraiment ? On a encore des gens dans des dîners qui s'étonnent d'entendre une confidence comme si cela touchait trois enfants par classe, mais tous les autres et pas nous", relève-t-elle.

C'est encore plus compliqué quand il s'agit d'envisager le nombre de pédocriminels car il faut réaliser, explique la Ciivise, que, pour chacune des victimes, il y a un agresseur. Pendant près de trois ans, la Ciivise a rassemblé quelque 30 000 témoignages de victimes, dévoilé les mécanismes de l'inceste, ses effets destructeurs à vie, son coût pour la société. Aujourd'hui encore, un enfant subit des violences sexuelles toutes les trois minutes en France.