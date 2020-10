"Polanski, c’est mon Faust" : le cinéaste au cœur du livre de Nathalie Rheims, "Roman"

"Le désir pour moi depuis longtemps est d’écrire un dialogue avec le diable. On est sous l’ère de quelque chose qui sent le soufre. Il y a eu l’incendie de Notre-Dame de Paris, encore assez mystérieux, le confinement et puis il y a la cérémonie des César. Je la regarde et je suis interloquée tout en comprenant ce qui est reproché à Roman Polanski", explique Nathalie Rheims, auteure du livre Roman.

"Liberté de parler, liberté d'écrire"

"Mon projet d’écriture était d’éclairer tout ça à la lueur du portrait d’un immense cinéaste. Quand on regarde ses films, on y voit un rapport avec le diable, avec cette société. Je voulais écrire aussi sur la liberté d’écrire, la liberté de parler. J’ai l’impression qu’on est dans un monde où on est jugé en première instance avec les réseaux sociaux", développe-t-elle sur franceinfo, mercredi 30 septembre.

Roman Polanski, "c’est mon Faust". "Il me semble que la culture est régie par les lois de la bien-pensance. Mon projet est juste de raconter à travers ce dialogue avec le diable l’histoire d’un homme complexe accusé de choses terribles. Ce n’est pas une excuse, c’est un état de lieux et c'est s’emparer de quelque chose qui nous est de plus en plus interdit qui est de s’exprimer sur tout", conclut Nathalie Rheims.

