Meurthe-et-Moselle : des plaintes pour harcèlement moral déposées par des militaires ou anciens militaires de la base Nancy-Ochey

Des plaintes pour "harcèlement moral" ont été déposées au parquet de Metz par cinq militaires ou anciens militaires visant la base aérienne 133 de Nancy-Ochey (Meurthe-et-Moselle), rapporte France Bleu Sud Lorraine samedi 26 décembre.



Les plaintes ont été déposées contre X, précise Me Frédéric Berna, l'avocat qui représente les plaignants, deux femmes et trois hommes, de tous les grades. Il indique par ailleurs que les preuves des comportements individuels des militaires accusés ont été fournies à la justice.

L'avocat pointe des actes de harcèlement moral, mais aussi de harcèlement sexuel et de violences volontaires. Les faits se sont produits au sein même de la base, parfois lors de bizutages. Ces "rites d'intégration" sont décrits par Me Berna comme "parfaitement dégradants, puisque des gens sont attachés, maltraités, obligés de se rouler par terre dans la fiente d'animaux, obligés d'avoir des comportements à caractère sexiste ou graveleux".

L'avocat dénonce également des comportements homophobes et misogynes : "Il a été demandé à des femmes, des officiers de haut-rang, d'aller montrer leurs seins en bout des pistes aux pilotes lors des atterrissages ou des décollages.

On impose aux femmes de faire des briefings stratégiques au milieu de posters de photos de femmes nues, on donne des surnoms dégradants et à connotation sexuelle aux jeunes femmes.