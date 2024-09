MeToo à l'hôpital : l'Ordre des médecins lance une enquête sur les violences sexuelles pour "mesurer l'ampleur du phénomène"

Beaucoup de soignantes avaient alors dénoncé une "culture carabine" et "patriarcale" installée notamment à l'hôpital, et une tradition d'omerta favorable aux violences sexistes et sexuelles. Cinq mois après les révélations de l'infectiologue Karine Lacombe en avril 2024, qui dénonçait "le côté systémique du harcèlement sexuel à l'hôpital" et la vague de témoignages et de réactions qui a suivi, le Conseil national de l'Ordre des médecins a lancé, lundi 23 septembre, une vaste enquête sur les violences sexuelles dans le milieu médical.

Celle-ci s'adresse à tous les médecins inscrits à l'Ordre et tous les docteurs "junior" (internes dans leur dernière phase de formation), soit environ 285 000 professionnels et internes. Toutes ces personnes recevront par e-mail un questionnaire, garantissant leur anonymat, et pourront répondre jusqu'au 14 octobre, indique le Conseil de l'Ordre (Cnom) dans un communiqué, qui "encourage tous les médecins" à répondre pour avoir les données les plus "fiables et représentatives" possibles.

Les résultats, dont les résultats seront publiés fin 2024, "permettront de mesurer l'ampleur du phénomène, d'identifier les types de violences les plus fréquents et les contextes dans lesquels elles se produisent", afin "d'orienter les actions de lutte contre les violences sexistes et sexuelles".

Après les révélations de Karine Lacombe dans le sillage du mouvement #Metoo, l'ex-ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, avait mené des concertations et annoncé fin mai plusieurs mesures dont la mise en place d'une formation pour tous les personnels. Selon une étude de l'association "Donner des elles à la médecine" menée en 2023, quatre femmes médecins sur dix affirment avoir été victimes de comportements sexistes.