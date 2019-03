Marlène Schiappa confirme la tenue du débat sur la PMA

La PMA pour toutes sera bien débattue avant cet été. Dans une longue interview accordée au journal Le Parisien, Marlène Schiappa confirme qu'il n'y aura pas de report des débats sur l'extension de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules. Étendre à toutes les femmes la PMA, aujourd'hui réservée aux couples hétérosexuels infertiles, était une promesse d'Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle.

"A llonger le congé paternité va dans le sens de l'histoire"

La secrétaire d'État à l'Égalité entre les hommes et les femmes se dit également favorable à l'allongement du congé paternité. "Plusieurs scénarios sont sur la table, il faut que tout cela soit discuté avec la ministre du Travail, la ministre des Solidarités et toutes les personnes qui sont partie prenante sur ce sujet, mais je crois qu'allonger le congé paternité va dans le sens de l'histoire", indique Marlène Schiappa au Parisien. Pour la journée de la femme, elle rappelle aussi que de nombreux combats sont toujours à mener contre le sexisme et les violences conjugales.

