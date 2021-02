Inceste : une fille de Richard Berry porte plainte contre son père pour viol, l’acteur nie les faits

La fille aînée de Richard Berry a porté plainte contre son père et une de ses anciennes belles-mères, la chanteuse américaine Jeane Manson, pour viols et agressions sexuelles et corruption de mineur, a appris franceinfo de sources concordantes mardi 2 février.

Cette plainte a été déposée dans le courant du mois de janvier, peu après la sortie du livre de Camille Kouchner, La familia grande, qui dénonce l’inceste commis par le politologue Olivier Duhamel sur le frère jumeau de Camille Kouchner. La brigade des mineurs de Paris a été saisie de l'enquête concernant Richard Berry par le parquet de Paris il y a une semaine, selon les informations de franceinfo.

Richard Berry dément "sans ambiguïté ces accusations immondes"

Les faits dénoncés dans la plainte de l'une des filles de Richard Berry, désormais âgée de 45 ans, remontent à l’époque où elle était mineure, entre ses 8 et 10 ans. Richard Berry a été marié avec la chanteuse américaine Jeane Manson entre 1984 et 1986.

Les faits dénoncés sont désormais prescrits, ce que n’a pas manqué de souligner Richard Berry dans un long message sur le réseau social instagram dans lequel il se défend de tout abus sur sa fille et dément "sans ambiguïté ces accusations immondes" : "Je n'ai jamais eu de relations déplacées ou incestueuses (...) avec aucun de mes enfants". Richard Berry dénonce "des mensonges" et s'interroge : "Pourquoi ma fille m'accuse-t-elle de geste que je n'ai pas commis ?"

"Au-delà de la peine immense et du choc que je ressens, il appartient à la justice d'établir les faits", conclut l'acteur.