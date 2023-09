Inceste et violences sexuelles : le travail de la Ciivise "ne sera pas terminé" dans deux mois, selon son co-président

Le co-président de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, Edouard Durand, était l'invité de franceinfo, ce jeudi.

Le travail de la CIIVISE, la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, "malheureusement ne sera pas terminé" dans deux mois, date à laquelle sa mission de deux ans doit s'achever, affirme son co-président Edouard Durand ce jeudi sur franceinfo. La Ciivise, cette commission indépendante d'enquête française sur l'inceste a été créée en mars 2021, après l'émergence du mouvement #MeToo inceste. Son mandat doit prendre fin en novembre 2023.

"160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles dans notre pays", rappelle le magistrat, qui ajoute que le travail de la CIIVISE ne sera "heureusement pas terminé aussi parce que c'est un espace de solidarité et de légitimité magnifique. 27 000 témoignages, ça veut dire que la CIIVISE répond à une attente et un besoin vital."

Deux ans après sa création, la Ciivise, la commission dédiée à la lutte contre l'inceste et les violences sexuelles faites aux mineurs, annonce avoir reçu 27 000 témoignages. Seule 1 victime sur 5 déclare avoir saisi la justice et 13% de ces plaintes ont abouti à une condamnation de l'agresseur. Seulement 13% de ces victimes disent avoir révélé ce qu'elles avaient vécu au moment des faits et seules 8% disent avoir reçu un accueil positif de leur confident ou des autorités quand ils ont dénoncé les faits. Même quand elles ont été crues, seulement la moitié des victimes affirment avoir été protégées et soignées.

Les faits d'inceste ont aussi des conséquences graves sur la santé des victimes. 40% d'entre elles souffrent de problèmes d'addiction à la drogue ou à l'acool et la moitié ont développé des troubles alimentaires. A contrario, 62% des victimes qui ont été protégées ne rapportent aucun impact sur leur santé physique.